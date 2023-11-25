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20:00, 25 ноября 2023
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Кефир да вода: рассекречен райдер певицы Валерии

Кефир да вода: рассекречен райдер певицы Валерии

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Недавно стал известен райдер певицы Валерии. Оказалось, что артистка не просит многого от организаторов своих концертов, в отличие от коллег. По крайней мере, в требованиях звезды нет никаких изысков.

Валерия раскрыла детали своего райдера в эфире шоу «Музлофт» со Стасом Ярушиным. Жена Иосифа Пригожина вспомнила, как несколько лет назад она попросила принести в гримерку конфеты Рафаэлло, но съела всего одну.

После этого случая Валерию еще долго пытались накормить сладостями во всех городах.

Теперь же исполнительница просит организаторов оставлять в гримерке лишь немного овощей, кефир, воду, чай и мед.

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