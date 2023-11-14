Катя Гордон рассказала о серьезных проблемах в браке с Александром Гордоном

Катя Гордон рассказала, что страдала в браке с пьющим Александром Гордоном, об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Fametime TV.

Правозащитница Екатерина Гордон прожила в браке с телеведущим Александром Гордоном шесть лет — их союз длился с 2000 по 2006 год. Супруг Кати не раз признавался в интервью, что страдает от алкогольной зависимости. По словам Гордон, она пережила самые непростые времена в браке с телеведущим.

«Я говорю о Сашином пьянстве, потому что он сам сказал об этом Дудю* (признан иноагентом на территории РФ): „Я алкоголик“. Ну и отлично. Когда ты молодая девушка и живешь с пьющим человеком, то скукоживаешься, начинаешь болеть, плохо выглядеть», — призналась она.

Однако сама Катя не винит супруга. Правозащитница объяснила, что самостоятельно принимала решение остаться с пьющим мужем.

«Я не хочу прощать никому ни пьянства, ни дебошей, ни оскорблений — это 90% негатива, который постоянно был в моей жизни. Однозначно, ты живешь с больным, так или иначе, человеком», — рассказала она.

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*признан иноагентом на территории РФ.