Каре и черный цвет: Собчак показала себя в новом образе и произвела фурор

Телеведущая Ксения Собчак уже много лет предпочитает радикально не менять свою внешность. Поклонники всегда видят ее лишь со светлыми волосами средней длины. Однако иногда журналистке все-таки хочется экспериментов, и тогда это производит настоящий фурор.

В личном блоге Ксения Анатольевна опубликовала новое фото, на котором ее даже многие не узнали. Дело в том, что она была с черными волосами, оформленными под каре. Правда, перекраситься по-настоящему супруга Константина Богомолова все-таки не решилась. Да и вряд ли в ближайшее время станет жгучей брюнеткой. На комплимент подписчице по поводу темного цвета волос, звезда ответила: «Пока воздержусь». По всей видимости, несмотря на мнение фанатов, самой телеведущей нравится быть только блондинкой.

Напомним, что главная тема сейчас в блоге журналистки вовсе не ее имидж, а возможная беременность. Многие поклонники уверены, что она давно ждет ребенка, но скрывает это. Ранее Собчак вновь спровоцировала слухи о положении, станцевав в платье, где был виден округлившийся живот.

Источник: личный блог Ксении Собчак в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)