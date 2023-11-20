Какую недвижимость Алла Пугачева скрывает в США

Российская певица Алла Пугачева владела несколькими квартирами в Соединенных Штатах. Однако сейчас у Примадонны осталось одно тайное убежище там, утверждают журналисты телеканала НТВ.

О заграничной недвижимости исполнительницы стало известно от источников из шоу-бизнеса. По их данным, Пугачевой принадлежат апартаменты в офисном небоскребе на Brickell Avenue в Майами. Там исполнительница останавливалась во время гастрольного тура по Соединенным Штатам. При этом последний раз, по словам собеседников журналистов, звезда посещала свою недвижимость во Флориде последний раз в 2009 году.

Помимо апартаментов в Майами, Пугачева владела квартирой в курортном районе Sunny Island, от которой потом избавилась за 680 тысяч долларов. Еще у звезды была квартира на Манхеттене в Нью-Йорке, однако сейчас там проживает ее внук Никита Пресняков. И записана недвижимость по какой-то причине на последнего мужа Кристины Орбакайте Михаила Земцова.

Ранее певец и композитор Сергей Савин, которого называют фаворитом Аллы Пугачевой, рассказал, почему певица уехала за границу. По его мнению, она исполнила волю супруга.