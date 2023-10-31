НАШ ШОУБИЗ
13:00, 31 октября 2023
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Какого возлюбленного ищет себе актриса Светлана Ходченкова

Какого возлюбленного ищет себе актриса Светлана Ходченкова

© Stable Diffusion

Поклонники актрисы Светланы Ходченковой гадают — какой мужчина нужен 40-летней звезде. Знаменитость была замужем только один раз, а о своей личной жизни говорит неохотно. Физиогномист Елена Мифф объяснила поведение артистки тем, что для нее типична история женщины-карьеристки, передает Экспресс газета.

По словам специалиста, Светлана, вероятно, обречена быть одинокой. Она поглощена работой и самореализацией, поэтому боится выпасть из обоймы.

Физиогномист также описала мужчину, с которым у актрисы может что-нибудь получится. Так, он должен быть старше, обязательно обеспеченным, волевым и амбициозным.

Ранее певица Алсу подтвердила информацию о разводе с мужем. Артистка много лет состояла в браке с Яном Абрамовым.

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