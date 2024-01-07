Какая сложная операция предстоит фигуристу Роману Костомарову в 2024 году

Фигурист Роман Костомаров перенес множество операций, лишился конечностей, но выкарабкался и остался жив. Сейчас у спортсмена продолжается реабилитационный период, в рамках которого его ждет еще один важный этап. Речь идет об очередной операции на руке, однако в данном случае она будет носить исключительно косметический характер,

Костомаров вместе с семьей побывал на Первом канале и стал участником программы «Эксклюзив». Фигурист побеседовал с ведущим Дмитрием Борисовым, который поинтересовался у спортсмена, какие планы тот строит на 2024 год. Оказалось, что Романа ждет еще одна не самая простая операция на руке. Она носит косметический характер и нужна в рамках подготовки использования протеза.

«Я хотел бы, чтобы в новом году я нашел в себе силы смириться в моим новым состоянием, с тем, что это уже навсегда. И чтобы от этих мыслей меня меньше накрывало», — поделился Костомаров.

Ранее Илья Авербух анонсировал появление фигуриста на льду. Он заявил, что Роман примет участие в новогоднем гала-концерте.