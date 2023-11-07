Как живет в США Валерий Леонтьев, который перенес две операции и не выходит на связь

Российский исполнитель Валерий Леонтьев проживает в Соединенных Штатах. Там у артиста есть собственная вилла. Сейчас 74-летний певец не выступает — он перенес две операции, после чего здоровье сильно пошатнулось, передает Hibiny.ru. Также звезда перестал выходить на связь с близкими и коллегами.

Но все же иногда, по слухам, Леонтьев прилетает на родину, чтобы не лишиться последних доходов. Ему их приносят частные вечеринки. Кроме того, знаменитость живет на пенсию. Она составляет 50 тысяч рублей — этого хватает, чтобы оплачивать коммунальные услуги в московской квартире.

Ранее стало известно, как живет певица Ольга Лаки, ставшая известной в составе музыкальной группы «Вирус». Оказалось, что музыкальный коллектив продолжает свою деятельность.