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16:00, 07 ноября 2023
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Как живет в США Валерий Леонтьев, который перенес две операции и не выходит на связь

Как живет в США Валерий Леонтьев, который перенес две операции и не выходит на связь

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский исполнитель Валерий Леонтьев проживает в Соединенных Штатах. Там у артиста есть собственная вилла. Сейчас 74-летний певец не выступает — он перенес две операции, после чего здоровье сильно пошатнулось, передает Hibiny.ru. Также звезда перестал выходить на связь с близкими и коллегами.

Но все же иногда, по слухам, Леонтьев прилетает на родину, чтобы не лишиться последних доходов. Ему их приносят частные вечеринки. Кроме того, знаменитость живет на пенсию. Она составляет 50 тысяч рублей — этого хватает, чтобы оплачивать коммунальные услуги в московской квартире.

Ранее стало известно, как живет певица Ольга Лаки, ставшая известной в составе музыкальной группы «Вирус». Оказалось, что музыкальный коллектив продолжает свою деятельность.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Тег:
#певец
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