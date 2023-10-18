Как живет Джамшут из «Нашей Russia» после ограбления и десяти лет скитаний

Актер Валерий Магдьяш, который полюбился телезрителям по роли Джамшута из «Нашей Russia», в корне изменил свою жизнь. У артиста наблюдались проблемы с алкоголизмом, которые ему удалось побороть после 10 лет скитаний, пишет Kp.ru.

У Магдьяша пошла жизнь под откос после того, как его ударили по голове и обокрали — злоумышленники присвоили себе деньги, которые актер выручил с продажи квартиры. В итоге Валерий запил, лишился работы, а после оказался в приюте. Однако сейчас ситуация улучшилась. Артист вылечился от алкоголизма и переехал.

«Пить я бросил. Работа помогла. Я понял, сколько всего упустил за то время. Понял, что талант, посланный свыше, нельзя растрачивать. Им нужно делиться», — рассказал Джамшут из «Нашей Russia».

Теперь Магдьяш живет у священника. Тот разрешил звездному гостю обосноваться в одном из своих домов. Валерий не чурается работы по хозяйству и помогает священнослужителю ухаживать за садом и собирать виноград. Связь с родными Валерий не восстановил — они по-прежнему не хотят с ним общаться.

Ранее стало известно, что сын звезды «Улиц разбитых фонарей» Евгения Дятлова десять лет считал отцом другого мужчину. Сейчас наследнику артиста уже 32 года.