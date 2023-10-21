НАШ ШОУБИЗ
05:00, 21 октября 2023
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«Как за хлебушком сходить»: Настя Ивлеева приехала отдохнуть в Петербург и купила квартиру

«Как за хлебушком сходить»: Настя Ивлеева приехала отдохнуть в Петербург и купила квартиру

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Анастасия Ивлеева купила новую квартиру в Санкт-Петербурге. О стоимости недвижимости не сообщается.

О покупке Ивлеевой написал сайт 78.ru.

Блогер после командировки уехала в Северную столицу, чтобы «восполнить силы». Несколько дней, призналась Ивлеева, она не пользовалась телефоном.

«Короче, перезагружалась, купила новые книги и квартиру», - поделилась новостью знаменитость.

После всех дел и небольшого отдыха она вернулась в Москву, где планирует «беспробудно» работать до Нового года.

Поклонники обратили внимание на то, что для Ивлеевой купить квартиру, «как за хлебушком сходить».

Ранее сообщалось, что стало с наследством модельера Валентина Юдашкина. Его дочь Галина раскрыла подробности.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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