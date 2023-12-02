Как выглядит внучка Маликовой: девочку пять лет скрывали от публики

Пять лет назад у Инны Маликовой появилась долгожданная внучка. Однако фанатам пришлось долго ждать прежде, чем увидеть нового члена знаменитой семьи.

Дмитрий Маликов и его супруга Анастасия назвали дочку Мирославой. Только вот лицо малышки они до сих пор тщательно скрывают от публики.

И вот недавно в Сети опубликовали кадр со звездной наследницей. Снимок был сделан во время дня рождения девочки. На фотографии малышка вместе с мамой и бабушкой запечатлена со спины. Интересно, что со стороны ребенок кажется уже совсем взрослым.

Маликовы предпочитают не распространять подробности из жизни малышки. Они скрывают не только внешность Мирославы, но и ее увлечения. Так, остается лишь гадать, проявляет ли внучка популярной певицы интерес к музыке.

Важно отметить, что звездная бабушка души не чает в Мирославе. На своей странице в соцсетях Инна Юрьевна ласково зовет девочку любимой Мирочкой.

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