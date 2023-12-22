Как выглядит Виктория Боня спустя два месяца после пластики: в Сети появились первые фото

Два месяца назад телеведущая Виктория Боня сделала пластику, чтобы добиться эффекта «лисьих глазок». Восстановление после вмешательства длилось дольше, чем думали фанаты, и результат усилий врача стал заметен только спустя недели. Теперь же, когда все, наконец, зажило, артистка перестала быть похожей на саму себя. Многие отмечают, что она выглядит, как актриса Анджелина Джоли.

На протяжении всего восстановления Виктория не скрывала своих переживаний. С каждым днем отеки становились только больше, да еще и пользователи Сети находили все новые поводы, чтобы посмеяться над ней. Однако, как теперь считает Боня, все эти ужасы, через которые она прошла, стоили того.

Модель осталась полностью довольна результатом. Глядя на свое фото до пластики, она поняла, как сильно изменилось ее лицо.

«О Боже! Если бы ты увидел меня сейчас, это настоящее чудо!!! Ты гений!!! Самое главное, что сейчас 4 месяца спустя я выгляжу так естественно, что даже не видно, что у меня была операция! Я люблю тебя!» - написала Виктория своему доктору.

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Источник: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)