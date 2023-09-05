НАШ ШОУБИЗ
13:00, 05 сентября 2023
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Как выглядит квартира рэпера Басты за более чем миллион долларов

Как выглядит квартира рэпера Басты за более чем миллион долларов

© Stable Diffusion

Рэпер Баста, он же Василий Вакуленко, проделал долгий путь от криминальных районов Ростова-на-Дону до квартиры-мечты за миллион долларов в Москве. В интервью YouTube-каналу «Вписка» музыкант показал, как обустроил такое дорогое жилище вместе со своей супругой.

Певец приобрел квартиру еще восемь лет назад за 50 миллионов рублей. По тем временам она обошлась ему в миллион долларов. Сначала пара думала, что покупка окажется невыгодной, но уже сейчас оценивает это решение как удачное.

Дизайном интерьера занималась жена рэпера. Книги, картины и другие предметы искусства — все это оказалось в жилище благодаря супруге, заявил Вакуленко. Также музыкант похвастался паркетом, который привезли прямо из Италии.

Ранее стало известно, что хранила покойная актриса Ирина Мирошниченко в своих квартирах. Звезде нравилось коллекционировать антикварную мебель.

Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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