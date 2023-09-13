Как выглядит квартира певицы Азизы, живущей в затворничестве

Певица Азиза пропала с радаров после расставания с мужем Алессандро Лорте и творческого фиаско — новая композиция артистки оказалась неформатной для радио. Большую часть времени исполнительница проводит в одиночестве у себя дома, который, по мнению пользователей Сети, стал похож на клоповник, пишет Киноафиша.

Жизнь в затворничестве, по всей видимости, не пошла творческой натуре на пользу. Репертуар певицы не пополнился новыми произведениями, а квартира не стала выглядеть лучше, хоть хозяйка находится большую часть времени дома. На это обратили внимание пользователи Сети.

На одном из фото, которые иногда публикует живущая вдали от шоу-бизнеса Азиза, они разглядели бардак. Кадры с кухни возмутили людей. Некоторые комментаторы даже сравнили жилище артистки с клоповником.

Ранее актриса Агата Муцениеце пожаловалась на обман во время ремонта. Например, шкафы на кухне у звезды выполнили таким образом, что они не открывались.