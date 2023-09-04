Как выглядит Алла Пугачева на фото без привычных для нее фильтров

Честное фото певицы Аллы Пугачевой появилось в Сети после интервью латвийской журналистке. Девушка выложила изображение, на котором исполнительница предстала перед фанатами без привычных для нее фильтров. Внешний вид звезды напугал пользователей.

Новый снимок с Примадонной не был обработан в специальных приложениях перед публикацией в Сети. В связи с этим фанаты артистки смогли рассмотреть ее без каких-либо прикрас.

Так, пользователи сочли российскую певицу, на которой было минимум макияжа, измотанной. Первое, что им бросилось в глаза, — мешки. Все так привыкли к отредактированным фотографиям звезды, что увиденное вызвало крайнее удивление.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, что ждет Примадонну, если она решит приехать в Россию с концертом. По его словам, появление певицы может спровоцировать волнения в обществе.