Как выглядела первая жена Костомарова, из-за которой мать фигуриста ненавидела Домнину

Фигурист Роман Костомаров, наконец, полноценно воссоединился с семьей после месяцев, проведенных в больнице. Все это время его поддерживала жена Оксана Домнина, и некоторые считают, что именно ее любовь помогла спортсмену справиться со страшным недугом. Однако немногие знают, что встреча звезд катка состоялась благодаря первой супруге олимпийского чемпиона.

Сейчас уже никто и не вспоминает, что Костомаров действительно дважды заключал брак. Впервые на это он решился вместе с коллегой Юлией Лаутовой - эффектной рыжей спортсменкой со светлыми глазами. Ради построения семьи с Романом фигуристка даже оставила карьеру, настолько их чувства были сильны.

В 2004 году пара, наконец, сыграла свадьбу, на которой жених и познакомился с Оксаной Домниной. Она была подружкой невесты. Впрочем, изначально искр между ними не было, ведь спортсмен был намерен быть верным жене. Вот только совместная жизнь с рыжеволосой красоткой не задалась. Лаутова часто сбегала от мужа, оправдываясь встречами с родственниками, и тусовалась. К тому же она предъявляла мужу, что тот из-за работы не уделяет ей должного внимания, хотя она ради него оставила все свои стремления.

В итоге через три года супруги развелись, но с Домниной Костомаров сошелся не сразу. Фигуристка долго пыталась игнорировать его, так как являлась лучшей подругой Лаутовой, но все-таки сдалась. Несмотря на то, что отношения начались уже после расставания Романа с Юлией, многие все равно назвали Оксану разлучницей. В том числе мама спортсмена. Она не переносила новую возлюбленную сына и лишь спустя время потеплела к ней.

Сейчас Домнина и Костомаров счастливы в браке и воспитывают двоих детей. Пройденные испытания не только не разрушили их семью, но и сделали намного крепче.

Ранее Роман Костомаров рассказал о моменте, когда почувствовал полное опустошение в жизни.