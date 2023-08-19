НАШ ШОУБИЗ
19:00, 19 августа 2023
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«Как у матери»: Кристина Орбакайте выставила напоказ располневшие ноги

«Как у матери»: Кристина Орбакайте выставила напоказ располневшие ноги

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

После нескольких месяцев, проведенных на берегу Балтийского моря, Алла Пугачева вместе с детьми вернулась в Израиль. На днях навестить артистку приехала старшая дочь, у которой на Земле обетованной запланировано несколько выступлений.

Известный российский музыкант Игорь Николаев выложил в соцсети видео с одного из концертов Орбакайте. Правда, артистку он выставил в довольно неожиданном виде: роскошному концертному костюму Орбакайте предпочла короткое незатейливое платье.

Обтягивающий наряд показал располневшие ноги певицы. Несколько недель в Европе, кажется, не лучшим образом отразились на самодисциплине артистки.

«Кристина заметно поправилась, зачем Николаев это показал?», «Орбакайте прям такая сбитая дамочка стала, неожиданно», «Снимите это немедленно! Платье все недостатки подчеркивает», «Голос как у матери стал», – прокомментировали пользователи Сети.

Ранее мы писали, что Любовь Толкалина показала мужчину, который не дает ей спать.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Алла Пугачева
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#певица
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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