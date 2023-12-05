Как у Брюса Уиллиса: стало известно о возможном развитии деменции у Аллы Пугачевой

О проблемах со здоровьем у певицы Аллы Пугачевой говорят уже довольно давно, так как зачастую она появляется на публике с крайне болезненным видом. Поклонники и эксперты подозревают, что у нее могут вновь обостриться сердечные заболевания. Однако, по мнению некоторых специалистов, больше стоит беспокоиться даже не за физическое, а за психологическое состояние Примадонны.

Многочисленные переезды, нестабильная жизнь и критика со всех сторон – все это приводит к стрессу, который пагубно влияет даже на молодых людей, что уж говорить о пожилых. За последний год Алла Борисовна несколько раз пересекала разные границы, совершала перелеты, путешествовала на машине и поездом и все это сопровождалось постоянными обсуждениями в СМИ. Кроме того, за границей Пугачева практически постоянно одна или с маленькими детьми, так как муж вынужден месяцами находиться в командировках.

Психолог Карина Еремян считает, что такой образ жизни может пагубно сказаться, если уже не отразился, на 74-летней артистке. Эксперт заверила, что, если так все и продолжится, поклонники Примадонны вскоре будут наблюдать то, что происходит с голливудским актером Брюсом Уиллисом, а именно деменцию.

«Интенсивный конфликт разлуки человека может приводить к деменции. Сейчас мы наблюдаем такую ситуацию у знаменитого актера Брюса Уиллиса. Это связано именно с несколькими мощными конфликтами разлуки», - отметила психолог.

Ранее в Театре Эстрады встали на защиту уехавшей из России Аллы Пугачевой.

Источник: Экспресс газета.