Как составить идеальный образ: пошаговая инструкция от Александра Васильева

Историк моды Александр Васильев дал совет женщинам, как самостоятельно выстроить идеальный образ. В этом нет ничего сложного, если следовать его советам.

Пошаговой «инструкцией» Васильев поделился на своей странице в соцсетях.

Для начала следует определить цель образа и его назначение, то есть ответить на вопросы, куда вы в нем отправитесь. Немаловажно, какое впечатление вы хотите произвести. Стоит учесть, в чем принято туда ходить.

Дальше надо ответить себе на вопрос, что я хочу донести своим внешним видом.

Стоит учесть погоду, менталитет, возраст, статус и должность, а также другие дополнительные факторы.

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