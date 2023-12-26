Как сложилась судьба сестры Наташи Королевой, которая потеряла сына и переехала в США

Ирина Осауленко, сестра певицы Наташи Королевой, могла стать звездой на эстраде. В конце 90-х она собирала на Украине стадионы, а ее песни звучали отовсюду. Однако карьеру пришлось прервать из-за болезни сына. Как сейчас живет родственница исполнительницы хита «Маленькая страна», выяснили журналисты Woman.ru.

Осауленко выступала под псевдонимом Руся. Девушка работала исключительно на украинский музыкальный рынок и в скором времени обрела там широкую популярность. Ирина собирала стадионы, а ее песни звучали отовсюду.

Однако в моменте певица пропала с радаров. Оказалось, что у нее родился больной сын. Родители с мальчиком переехали в Канаду, где через некоторое время он скончался.

Затем у Ирины появились еще дети. После их рождения она ненадолго возобновила карьеру, а потом снова забросила ее. Теперь Осауленко живет в Америке, воспитывает детей и не жалеет об утраченной возможности получить большую славу.

Ранее стало известно, почему сестра знаменитой актрисы Натальи Варлей ушла из кино. Она тоже в свое время мечтала стать популярной артисткой.