Как сложилась судьба первоклассницы, у которой не было «никакого праздника» 1 сентября

Ася Петряева 1 сентября 2005 года отправилась в школу, а после стала интернет-звездой. Видео с ее участием посмотрели миллионы человек.

Девочка, сама того не понимая, стала автором легендарной фразы «никакого праздника». Теперь этот мем каждый раз пользуется популярность у пользователей в преддверии Дня знаний.

Журналисты решили выяснить, как изменилась жизнь девочки с тех пор. Оказалось, что Ася закончила филологический факультет Калужского государственного университета.

Однако по профессии уже повзрослевшая Петряева работать не хочет. В планах у девушки заниматься организацией крупных мероприятий, а также взаимодействовать со звездами. Прежде у Аси уже был такой опыт, когда ее приглашали на телевиденье.

Сегодня, 1 сентября, в России отмечают День знаний. Однако не для всех учащихся и родителей он закончился удачно. Так, в одной из екатеринбургских школ не было «никакого праздника» из-за потасовки.