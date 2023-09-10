Как Серебряков совершил ошибку, снявшись у режиссера Кончаловского

Актер Алексей Серебряков известен россиянам благодаря скандальным ситуациям и съемкам в разных популярных фильмах. И если первое у артиста получается всегда, то второе вызывает у некоторых экспертов вопросы, а порой даже и сомнения. Так, кинокритик Александр Шпагин в беседе с BLITZ+ заявил, что участие Серебрякова в съемках фильма «Глянец» Андрея Кончаловского было ошибкой.

Многие режиссеры, как и публика, продолжали любить народного артиста России, несмотря на скандальные выходки. Невозможно недооценить талант Серебрякова, однако темные пятна на его актерской карьере все же есть. Шпагин считает, что оба они из-за участия в фильмах Кончаловского.

Кинокритик заявил, что мэтр допустил серьезную ошибку, позвав Серебрякова исполнить роли, которые ему вовсе не подходят. В итоге, по словам Шпагина, актер не справился с задачей и все испортил.

Главным фиаско в сотрудничестве с Кончаловским для Серебрякова стал фильм «Глянец». Алексей ничего не смог в нем показать, заявил кинокритик. При этом эксперт удивился, насколько непроницательным был в тот момент режиссер. Также Шпагин считает неудачной для актера роль в спектакле «Чайка». Он отметил, что то сценическое амплуа полностью не подходит артисту и в нем нет никакого конфликта.

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