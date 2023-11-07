Как сейчас живет 41-летняя солистка группы «Вирус» Ольга Лаки

Певица Ольга Лаки, ставшая известной в составе музыкальной группы «Вирус», рассказала журналистам lady.mail.ru о том, как живет сейчас — спустя годы бешеной популярности коллектива. Оказалось, что творческое объединение существует до сих пор.

Музыкальная группа была основана в 1998 году. С тех пор коллектив продолжает выступать и радовать своим творчеством слушателей «любого возраста». По словам Лаки, не все поклонники могут поверить в то, что она столько лет состоит в «Вирусе» — все дело во внешности певицы, которая почти не изменилась с начала 2000-х.

«Мы группа, у которой вообще нет возраста. Когда мы выходим на сцену, люди спрашивают: "Вы точно та солистка?". Потому что я выгляжу гораздо моложе своих лет. И в зале у нас то же самое творится. У наших поклонников тоже нет возраста», — рассказала Ольга.

Про личную жизнь солистка музыкальной группы распространяться не стала. Лаки заявила, что хотела бы видеть заинтересованность людей в «Вирусе», а не в том, с кем она встречается в данный момент.

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