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16:00, 21 сентября 2023
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Как отпраздновал свои 17 лет немецкий сын Юрия Шатунова в Москве

Как отпраздновал свои 17 лет немецкий сын Юрия Шатунова в Москве

© Stable Diffusion

Дэнис, сын покойного певца Юрия Шатунова, прилетел в Москву и устроил себе большой праздник. Проживающий в Германии юноша отмечал в столице России день рождения — ему исполнилось 17 лет, передает Киноафиша.

Семья Шатунова уехала за границу после смерти артиста. Спустя некоторое время в Москву вернулся сын Юрия. Он прилетел в столицу, чтобы справить свой день рождения. Сначала юноша насладился большими скоростями, прокатившись на картинге. А после именник и гости празднования отправились в один из ресторанов на набережной.

Ранее двоюродный брат Шатунова Александр рассказал о непростом детстве Юрия. Мама будущего артиста умерла очень рано, а отец фактически бросил его.

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