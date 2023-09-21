Как отпраздновал свои 17 лет немецкий сын Юрия Шатунова в Москве

Дэнис, сын покойного певца Юрия Шатунова, прилетел в Москву и устроил себе большой праздник. Проживающий в Германии юноша отмечал в столице России день рождения — ему исполнилось 17 лет, передает Киноафиша.

Семья Шатунова уехала за границу после смерти артиста. Спустя некоторое время в Москву вернулся сын Юрия. Он прилетел в столицу, чтобы справить свой день рождения. Сначала юноша насладился большими скоростями, прокатившись на картинге. А после именник и гости празднования отправились в один из ресторанов на набережной.

Ранее двоюродный брат Шатунова Александр рассказал о непростом детстве Юрия. Мама будущего артиста умерла очень рано, а отец фактически бросил его.