Как Орбакайте обидела Ларису Рубальскую: плюнула в душу

Поэтесса Лариса Рубальская вспомнила о давней обиде на Кристину Орбакайте. Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Звезды сошлись» на НТВ.

В эфире поговорили о простых людях, которые удивительно похожи на звезд шоу-бизнеса. Оказалось, что у каждого популярного артиста есть свой «двойник» из народа. К примеру, на певицу Кристину Орбакайте очень похожа жительницы Уфы Райма Гафарова. По словам женщины, в городе ее часто путают с дочерью Аллы Пугачевой.

Ведущий Дмитрий Дибров тоже отметил сходство женщин. Поэтесса Лариса Рубальская решила высказаться на эту тему и вспомнила старую обиду на звезду шоу-бизнеса.

«Как-то Кристина мою песню пела, а когда всех фотографировали, она со мной не стала фотографироваться. Почему? Я не знаю, мы с ней не знакомы. Я уж думаю, потом Райму попрошу, чтобы восполнить этот пробел», — поделилась Рубальская.

Автор хитов рассказала, что замечает на улице женщин, похожих на себя. А некоторые, наоборот, видят в ней себя. По словам Рубальской, однажды на рынке женщина предложила ей бесплатно взять у нее огурцы. Поэтесса подумала, что ее узнали, но оказалось, что продавщица просто решила сделать приятное покупательнице, похожей на себя.

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