НАШ ШОУБИЗ
18:00, 06 ноября 2023
1 мин.

Как Орбакайте обидела Ларису Рубальскую: плюнула в душу

Как Орбакайте обидела Ларису Рубальскую: плюнула в душу

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поэтесса Лариса Рубальская вспомнила о давней обиде на Кристину Орбакайте. Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Звезды сошлись» на НТВ.

В эфире поговорили о простых людях, которые удивительно похожи на звезд шоу-бизнеса. Оказалось, что у каждого популярного артиста есть свой «двойник» из народа. К примеру, на певицу Кристину Орбакайте очень похожа жительницы Уфы Райма Гафарова. По словам женщины, в городе ее часто путают с дочерью Аллы Пугачевой.

Ведущий Дмитрий Дибров тоже отметил сходство женщин. Поэтесса Лариса Рубальская решила высказаться на эту тему и вспомнила старую обиду на звезду шоу-бизнеса.

«Как-то Кристина мою песню пела, а когда всех фотографировали, она со мной не стала фотографироваться. Почему? Я не знаю, мы с ней не знакомы. Я уж думаю, потом Райму попрошу, чтобы восполнить этот пробел», — поделилась Рубальская.

Автор хитов рассказала, что замечает на улице женщин, похожих на себя. А некоторые, наоборот, видят в ней себя. По словам Рубальской, однажды на рынке женщина предложила ей бесплатно взять у нее огурцы. Поэтесса подумала, что ее узнали, но оказалось, что продавщица просто решила сделать приятное покупательнице, похожей на себя.

Ранее Виктория Боня объяснила, почему скрывает половину лица после пластики.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Кристина Орбакайте
,
#скандалы
,
#певица
,
#новости звезд
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.