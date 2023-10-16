«Как мне жаль…»: Лиза Арзамасова сообщила о потере близкого человека

13 октября ушел из жизни Рок Бриннер. Последние пять лет артист боролся с онкологией. Отцом Рока Бриннера являлся Юл Бриннер, однако у актера были русские корни. О смерти Рока стало известно благодаря сообщению его близкой подруги Ким Лоубат. Девушка написала пост в соцсетях.

Затем на трагическую новость отреагировала и российская актриса Лиза Арзамасова.

«Rocky... Как так?.. Я не сразу узнала. Как мне жаль... Пятница, 13-е... Покойся с миром, Верный Сын своего отца. Сын короля. Юл (Рок) Бриннер II...», – подчеркнула она в своем Telegram-канале.

Бриннера-младшего многие знают как создателя знаменитого канала MTV и сооснователя Hard Rock Cafe. К тому же некоторое время он работал телохранителем Мохаммеда Али.

Рок был близким другом Арзамасовой. В его компании девушка отпраздновала свои 18 лет в Нью-Йорке, а на Седьмом фестивале «Меридианы Тихого» получила из рук Бриннера-младшего почетную награду.

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