«Как корова на льду»: едва стоявшую на ногах Ксению Собчак заподозрили в злоупотреблении алкоголем

Журналистка Ксения Собчак посетила благотворительный аукцион Светланы Бондарчук. На светском мероприятии знаменитость позволила себе расслабиться, поэтому ее заподозрили ее в злоупотреблении алкоголем.

Поводом для слухов послужил видеоролик, на кадрах которого Ксения будто едва стояла на ногах и с трудом говорила.

«Только закончили аукцион Светы Бондарчук Action! Все подробности - завтра, могу только сказать, что собрали большие деньги, устала, но счастлива», — поделилась эмоциями журналистка.

Поклонники Ксении отметили, что она действительно выглядит уставшей, а ее ноги сравнили с «пудовыми гирями». Кроме того, многие заметили заметно округлившийся живот, который подчеркнуло обтягивающее платье.

«На полусогнутых ходит, как корова на льду», – приводит комментарии подписчиков портал Утро.ру.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак появилась на светском мероприятии в подчеркивающем силуэт наряде и сразу же спровоцировала слухи о второй беременности и пластических операциях по увеличению груди и ягодиц. Скандальная телеведущая решила развеять все сомнения поклонников и объяснила изменения в своей фигуре тем, что просто поправилась.