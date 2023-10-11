«Как грустно»: Джанабаеву сняли на улице в длинном плаще и без Меладзе

Певица Альбина Джанабаева редко появляется в соцсетях. Артистка все же порадовала поклонников новым видео на улице. Исполнительница была в длинном плаще, кроссовках и без мужа Валерия Меладзе.

На видео в ее соцсетях обратила внимание Экспресс газета.

На записи Джанабаева, одетая в длинный плащ, сидит в кафе и поворачивает голову назад. На видео играет песня «Hello October».

Поклонники отреагировали на свежий пост певицы.

«Как грустно, что вы сейчас редко что-нибудь выставляете», - пишут в Сети.

Кто-то раскритиковал ее за отсутствие укладки. Другие наоборот увидели в этом красоту. «Такая красивая, не «сделанная», настоящая», - заметили фанаты.

Ранее певица Анита Цой сообщила, что не живет с мужем в одном доме.