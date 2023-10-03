«Качество улучшается»: Ляйсан Утяшева откровенно заговорила про секс с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева раскрыла подробности интимной жизни с Павлом Волей, в частности она рассказала, как сохранить страсть после долгих лет брака. В своем кулинарном шоу «Дерзкая готовка» гимнастка заверила всех, что некоторые физические упражнения помогут наладить отношения с партнером.

«Я давно девочкам непрозрачно намекаю, что, делая те или иные упражнения, качество улучшается», – подчеркнула супруга известного комика.

Звезда рассказала, что поддерживает уровень растяжки и гибкости каждый день. Однако она отметила, что работать над своим телом необходимо не только девушкам. Как говорит Утяшева, Павел Воля тоже занимается растяжкой, боксом и в целом следит за своей физической формой.

Ляйсан намекнула, что у них с мужем в личной жизни все просто отлично. Все 14 лет отношений, по ее словам, они оба получают удовольствие друг от друга. Интересно, что некоторые поклонники считают брак Воли и Утяшевой идеальным. К тому же сама гимнастка не раз заявляла, что они с возлюбленным никогда серьезно не ругались.

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