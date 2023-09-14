Известный актер раскрыл, кто на самом деле растил Орбакайте вместо Пугачевой

Народный артист России Юрий Чернов рассказал, какой на самом деле была матерью певица Алла Пугачева для Кристины Орбакайте. Оказалось, что он хорошо знал ее бывшего мужа Миколаса Орбакаса, поэтому ему точно известно, какие отношения были у Примадонны с ее наследницей.

По словам актера, назвать Аллу Борисовну хорошей родительницей нельзя. Воспитанием маленькой Кристины она вовсе не занималась и предпочитала оставлять ее на близких экс-супруга. Даже после развода с Миколасом певица отдавала дочь дедушке с бабушкой, проживавшим в Литве, и могла долго ее не навещать.

«Маму Аллу дочь видела нечасто. С другой стороны, ей было неплохо у бабушки и дедушки на хуторе, родители Миколаса очень хорошо о внучке заботились», - цитируют слова Чернова СМИ.

Напомним, что Алла Пугачева уже почти год живет в Израиле вместе со своей семьей. Кристина Орбакайте же тоже находится за границей, но с матерью не видится. По крайней мере, свои встречи, если они есть, не афишируют. В отличие от Примадонны, ее дочь никаких заявлений об эмиграции не делала, поэтому поклонники все еще надеются вновь увидеть ее в России.

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Источник: aif.ru