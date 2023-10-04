Известная певица проговорилась о разводе Преснякова и Подольской: причиной стала одна ссора

В 2006 году Владимир Пресняков развелся с бывшей возлюбленной и официально сошелся с Натальей Подольской. Только вот певец долго не решался жениться на новой избраннице. Экс-супруг Орбакайте пошел на этот шаг только после того, как услышал от духовника Подольской упрек в нежелании брать на себя ответственность.

Семейная жизнь Подольской и Преснякова протекала почти идеально. Долгое время пара никак не могла завести детей, но несколько лет назад чудо все же свершилось. Сначала у супругов родился один сын, а затем и второй. Многие поклонники были убеждены, что в доме исполнителей царит идиллия и взаимопонимание.

И только недавно стало известно, что однажды Наталья Подольская и Владимир Пресняков были на грани развода. Об этом Kp.ru рассказала Мари Краймбрери. Девушка состоит в лейбле Velvet Music вместе с Владимиром Пресняковым. Как оказалось, вопрос о расставании появился после всего одной ссоры.

«На каком-то мероприятии мы с Натальей и Владимиром сидели за одним столом. Они так много лет вместе, но постоянно обнимались, так мило болтали и гладили друг друга по руке. Это такая красивая пара! Я так вдохновилась. Мне хотелось, чтобы у меня было также. Зная, что у них однажды была ссора, которая могла привести к разводу, я написала фразу: «Спасибо, что не отпустил тогда». С этой фразы начинается припев», – поделилась певица.

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