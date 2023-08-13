НАШ ШОУБИЗ
16:00, 13 августа 2023
1 мин.

Измученную Аллу Пугачеву держит муж ради заработка

freepik

freepik

© freepik

Алла Пугачева последнее время редко выходит в свет, а слухи о ее ухудшении здоровья заполоняют интернет-пространство. Несмотря на это, певица посетила фестиваль подруги Лаймы Вайкуле.

Поклонники обеспокоены состоянием звезды. Многие сочли, что Примадонну таскают на мероприятия ради выгоды. Так, Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) был замечен с еле идущей Пугачевой. На фоне ее муж выглядел ещё краше и моложе.

Кроме того, нарядили Пугачеву в образ нашумевшей Барби. Растерянная, сутулившаяся артистка в розовом одеянии пыталась изображать на публике хорошее самочувствие.

Однако поклонники забили тревогу. Они убеждены, что муж и некоторые друзья просто зарабатывают на Примадонне.

«Умоляю, спасите Аллу! Им же всем наплевать на здоровье Пугачевой», «А Галкин* куда смотрит? Или это он сам на Алле зарабатывает и гробит ее?» — пишет подписчик Пугачевой.

*признан иноагентом в РФ.

Источник фото:freepik
Теги:
#здоровье
,
#певица
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.