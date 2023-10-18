Изменял жене с известной актрисой: кто был любовницей Дмитрия Нагиева

Дмитрий Нагиев предпочитает держать в секрете многие подробности из личной жизни. Так, публика знает лишь о его браке с Алисой Шер. С телеведущей он развелся в 2010 году, однако только недавно стало известно, что актер изменял своей избраннице.

Будучи женатым, Дмитрий Нагиев встречался с Ларисой Гузеевой, которая тоже была замужем. Тогда артистка уже стала всесоюзной звездой, а Нагиев только начинал свою актерскую карьеру. Об этом сообщает Киноафиша.

В какой-то момент Алиса Шер поняла, что супруг ей изменял. Она хотела уйти от Нагиева, но потом узнала о своей беременности. Ради сохранения семьи пара осталась вместе, а артист сразу оборвал связь с Гузеевой.

О своем тайном романе знаменитости до сих пор вспоминают с улыбкой на лице. Сейчас они поддерживают дружеские отношения.

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