Из пяти букв: раскрыта настоящая фамилия Льва Лещенко

Певец Лев Лещенко пошел по пути многих музыкантов и выдумал себе псевдоним. Настоящая фамилия исполнителя очень похожа на эту, но не слишком звучная.

С рождения Лев Валерьянович носил фамилию Лещев. Он поменял ее, руководствуясь двумя мотивами.

Во-первых, фамилия из пяти букв была не очень благозвучной. Во-вторых, в те годы на эстраде выступал Петр Лещенко, и Лев Валерьянович захотел прославиться под чужим именем.

Аналогично было у певца Прохора Шаляпина, который хоть и пиарится на известной фамилии, не имеет к великому исполнителю никакого отношения. Псевдонимы помогают нашим музыкантам в создании яркого сценического образа.