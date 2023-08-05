НАШ ШОУБИЗ
03:00, 05 августа 2023
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Из пяти букв: раскрыта настоящая фамилия Льва Лещенко

Из пяти букв: раскрыта настоящая фамилия Льва Лещенко

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Лев Лещенко пошел по пути многих музыкантов и выдумал себе псевдоним. Настоящая фамилия исполнителя очень похожа на эту, но не слишком звучная.

С рождения Лев Валерьянович носил фамилию Лещев. Он поменял ее, руководствуясь двумя мотивами.

Во-первых, фамилия из пяти букв была не очень благозвучной. Во-вторых, в те годы на эстраде выступал Петр Лещенко, и Лев Валерьянович захотел прославиться под чужим именем.

Аналогично было у певца Прохора Шаляпина, который хоть и пиарится на известной фамилии, не имеет к великому исполнителю никакого отношения. Псевдонимы помогают нашим музыкантам в создании яркого сценического образа.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Киноафиша
Редакция

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