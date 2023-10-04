«Из бабушкиного сундука»: получившая кольцо Волочкова показала свадебное платье

Балерина Анастасия Волочкова спровоцировала слухи о свадьбе. Звезда получила в подарок кольцо с роскошным бриллиантом за пять миллионов рублей. А теперь блондинка показала себя в свадебном платье. Правда, его не оценили поклонники. Они решили, что «потрепанный» наряд экс-прима Большого театра взяла в аренду. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Волочкова опубликовала в личном микроблоге фото, на котором позировала в образе невесты. Она примерила белое свадебное платье с пышной юбкой, длинным шлейфом и кружевными рукавами.