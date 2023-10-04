НАШ ШОУБИЗ
05:00, 04 октября 2023
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«Из бабушкиного сундука»: получившая кольцо Волочкова показала свадебное платье

«Из бабушкиного сундука»: получившая кольцо Волочкова показала свадебное платье

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова спровоцировала слухи о свадьбе. Звезда получила в подарок кольцо с роскошным бриллиантом за пять миллионов рублей. А теперь блондинка показала себя в свадебном платье. Правда, его не оценили поклонники. Они решили, что «потрепанный» наряд экс-прима Большого театра взяла в аренду. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Волочкова опубликовала в личном микроблоге фото, на котором позировала в образе невесты. Она примерила белое свадебное платье с пышной юбкой, длинным шлейфом и кружевными рукавами.

«Из бабушкиного сундука»: получившая кольцо Волочкова показала свадебное платье

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Скоро все узнаете», — написала звезда.

Но фанаты отметили, что наряд 47-летней балерины выглядит совсем не новым.

«Это из бабушкиного сундука?», «Ну наконец-то! Целый месяц замуж не выходила», «Платьице-то потрепанное», «Какое платье несвежее, впрочем, невеста тоже», «Молодая была уже не молода», «Свежо предание, да верится с трудом», – пишут в комментариях.

Анастасия не стала отвечать на негативные сообщения, а в одном из интервью заявила, что женщины ей просто завидуют.

Ранее мы писали о том, как Волочкова изменила Джигурде с молодым певцом.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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