Из Ален Делона в «огромного артиста»: что стало с Вячеславом Невинным

Знаменитый советский актер Вячеслав Невинный благодаря таланту и обаянию завоевал любовь публики. Однако потом он получил от зрителей довольно обидную кличку – «огромный артист».

Только вот «огромным» Невинный был далеко не всегда. В молодости актера даже называли Аленом Делоном из СССР, а последующие его изменения во внешности произошли из-за весьма печальных обстоятельств.

Так, в юности артист обладал подтянутым торсом и был активным поклонником велоспорта. И вот во время очередной гонки на велотреке он получил серьезную травму, сообщает Киноафиша.

Чтобы Вячеслав Невинный вновь смог встать на ноги, медики назначили ему гормональные препараты. Мужчина пошел на поправку, однако за это пришлось заплатить стройным телосложением.

Но, несмотря на это, он не бросил любимое дело и продолжил восхищать зрителей своим талантом.

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