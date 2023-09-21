Искупалась голышом: 54-летняя жена Газманова полностью разделась на видео

Жена популярного исполнителя Олега Газманова в 54 года решилась на смелый эксперимент. Марина Газманова разделась на видео и искупалась голышом.

Поклонники восхищаются красотой избранницы артиста. Стройная и статная Марина не стесняется публиковать пикантные снимки, но полностью обнаженная появилась в соцсетях впервые. Она назвала это «экспериментом».

Жена певца опубликовала видео из путешествия на море. Марина позировала на пляже в халате, а потом сбросила его и полотенце. Женщина зашла в воду, но перед этим показала себя сзади. Особо внимательные отметили, что у Марины остался белый след от купальника на попе.

Звезда честно призналась, что этим роликом хочет привлечь внимание аудитории и хейтеров. Они появились у нее на личной страничке и написали, что думают по поводу подобного контента.

«Мне кажется вам это не нужно», «Без штанов, но в шляпе», «Красивая, слов нет, но вызывающе, что-то не так в жизни?», «Что-то через столько лет с Газмановым стала показывать себя как неудовлетворенная женщина», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что жена Газманова нашла замену певцу, пока он на гастролях.

Источник: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)