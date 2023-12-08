Исхудавшая Лолита вышла на сцену и напугала зрителей

Лолита Милявская вновь привлекла внимание поклонников своим измененным внешним видом, вызвав настоящий шок. Об этом сообщает Kp.ru.

Известная артистка всегда была открыта с публикой. В разные периоды своей карьеры она была худышкой и пышной женщиной. Но в этот раз слишком сильно похудела.

Исполнительница предпочла более спокойный стиль, выбрав жакет и легинсы. Они подчеркнули стройное тело знаменитости.

Зная об интересе Лолиты к пластической хирургии, некоторые предположили, что изменения в ее внешности связаны с операцией по уменьшению желудка. Однако сама 60-летняя знаменитость опровергла эти слухи, подчеркнув, что ее трансформация была результатом консультации с врачом.

Лолита обратилась за помощью к эндокринологу, который разработал для нее корректирующую диету. Именно благодаря этому подходу артистке удалось добиться не только изменений во внешности, но и улучшения общего самочувствия. Она подчеркнула, что ее целью было не просто похудение, а в первую очередь оздоровление организма, и потеря 12 килограммов стала приятным бонусом в этом процессе.

Ранее мы писали о том, зачем разведенная с Цекало Лолита Милявская звонила ему в США.