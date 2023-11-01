Исхудал и побледнел: жена придерживала за локоть вернувшегося на сцену Игоря Николаева

Композитор Игорь Николаев вернулся на сцену после госпитализации и операции на сердце. 63-летний артист появился в Рахманиновском зале Московской консерватории в белом пиджаке и в окружении близких. Поклонники обсуждали внешний вид мэтра. Он сильно похудел и прикрывал лицо волосами.

«Я вернулся на круги своя, — цитирует знаменитость «7Дней.ru».

Николаев рассказал, что окончил музыкальное училище при консерватории, а теперь в первом классе школы при консерватории учится его дочь Вероника. Она и ее мама, жена композитора Юлия Проскурякова тоже присутствовали на мероприятии. Супруги с радостью позировала фотографам. Избранница артиста была вся в черном, а на снимке придерживала его за локоть. Сам Николаев выглядел бодрым, но заметно похудел и прикрывал лицо волосами.

На вечере Игорь Николаев представил сборник «15 фортепианных пьес», который посвятил наследнице. Артист читал свои стихотворения, а пианистка играла пьесы. После они наградили юных и взрослых музыкантов, которые приехали со всей страны.

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