«Исхожу из своего опыта»: Киркоров рассказал, почему Бузову боятся мужчины

Певец Филипп Киркоров вместе с поющей телеведущей Ольгой Бузовой принимал участие в съемках нового шоу «Сокровища императора» в Китае. Артист решил поделиться своими впечатлениями о коллеге, которая почти месяц провела на одной площадке со своим бывшим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном, известным под псевдонимом Дава.

В начале 2021 года знаменитости расстались со скандалом и долгое время избегали встреч друг с другом. Поклонники пары рассчитывали, что участие в совместном проекте может объединить молодых людей, но Киркоров поспешил развеять их надежды.

По словам певца, 37-летняя Ольга отпугивает мужчин своим поведением, поэтом все еще одинока.

«Бузова говорит, что у нее секса не было два года. Сложно себе представить такое, я исхожу из своего опыта… Но возможно! Ведь у нее все только по любви! А мужики боятся Олю — она вся такая успешная, красивая, богатая… Они думают: я не достоин такой. Не бойтесь, вы достойны», - сказал Киркоров в новом подкасте You wanna scandal now? для платформы VK.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова уже довольно давно пытается наладить личную жизнь. В беседе с журналистами она не раз признавалась, что мечтает о семье, любящем муже и детях, вот только все ее попытки оборачиваются крахом.