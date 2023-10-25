Исчезнувшую Аллу Пугачеву предупредили о проблемах, с которыми она столкнется на Кипре

Россияне, обосновавшиеся на Кипре, сообщили, что не видели в Лимассоле певицу Аллу Пугачеву с детьми Лизой и Гарри.

«Мы тут живем, как в деревне. Если бы Алла приехала, все бы уже знали», - приводит mk.ru слова предполагаемых соседей примадонны.

Проживающая на Кипре журналист и певица Марина Парусникова также не смогла подтвердить появившуюся информацию о приезде Пугачевой. По ее словам, крыша роскошной виллы певицы видна из окна ее друзей, которые утверждают, что дом звезды пустует. В прошлом году они там также никого не видели, кроме садовника, ухаживающего за садом.

Парусникова предположила, что Пугачева не выберет Кипр для жизни, так как ей не подходит местный климат. Сейчас там плюс 34 и очень влажно.

При этом, если Алла Борисовна решит все-таки обосноваться на Кипре, то ее соседями станут люди с доходами от 5 тысяч евро в месяц. Бензин обходится примерно в 400-700 евро в месяц. Много ресторанов и всюду звучит русская речь. Вместе с тем, медициной проживающие на Кипре россияне не очень довольны. Так, например, лечение зубов обойдется в пять раз дороже, чем в России. Кроме того, имеется дефицит хороших специалистов. В салонах красоты также придется раскошелиться – сложное окрашивание волос обойдется в 500-600 евро.

Ранее шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) внезапно заговорил о проблемах в браке с певицей Аллой Пугачевой. В ходе концерта в Польше он разоткровенничался со зрителями и исполнил песню, которая начинается со слов: «Кончилась любовь, кончилось все».