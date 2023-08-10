НАШ ШОУБИЗ
05:00, 10 августа 2023
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«Ирочка располнела»: Салтыкова поразила публику изменениями во внешности

«Ирочка располнела»: Салтыкова поразила публику изменениями во внешности

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ирина Салтыкова выступила на светском мероприятии. В Сети стали обсуждать внешний вид артистки – многие отметили, что исполнительница заметно располнела.

Салтыкова оделась в комбинезон морковного цвета, на груди был бант. Неудачный наряд подчеркивал недостатки фигуры. На руках у Салтыковой были черные перчатки, а на шее – массивное украшение.

Поклонники принялись обсуждать образ, который Салтыкова выбрала для выступления на дне рождения известного кафе.

«Ирочка располнела», «Ну как можно было такое надеть», - пишут в Сети.

Интернет-пользователи считают, что Салтыковой пора сесть на диету.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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