Ирину Слуцкую признали инвалидом: что произошло с фигуристкой

44-летнюю фигуристку Ирину Слуцкую признали инвалидом. Документы она получила еще в прошлом году, но рассказать обо всем решилась только недавно. Она призналась, что уже много лет находится на поддерживающей терапии, но это не мешает ей наслаждаться полноценной жизнью.

На встрече со студентами Российского государственного социального университета в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» Слуцкая рассказала о своих проблемах со здоровьем, которые проявились, когда она еще участвовала в крупных соревнованиях. Она страдала от отеков и боли в ногах. Позже выяснилось, что у нее васкулит.

«Не знала, смогу ли вернуться в спорт, но приняла решение жить с чистого листа. Тогда я поехала на чемпионат мира, где заняла девятое место, и мне говорили в федерации, что могу заканчивать карьеру. Но в следующем сезоне я не проиграла ни одного соревнования, а потом выиграла чемпионат мира», - цитирует слова чемпионки ТАСС.

До сих пор Ирина принимает препараты, делает уколы. При этом, несмотря на болезнь, она продолжает жить ярко и активно.

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