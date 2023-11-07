Ирина Пегова окончательно довела себя голодовкой: постарела и осунулась

Поклонники пришли в ужас от изменившейся внешности актрисы Ирины Пеговой. Звезда похудела на 27 килограммов, но постарела и осунулась. Так считают подписчики ее соцсетей, пишет «7Дней.ru».

На днях знаменитость опубликовала в личном микроблоге новое фото, на котором позировала с ярким макияжем. Ирина была в красном платье с перьями и в золотистых украшениях. Несмотря на изысканную прическу и вечерний макияж, женщина выглядела уставшей и грустной, о чем ей написали в комментариях.

«Резко постарела сразу», «Действительно, ого! Ирина, вы всегда прекрасны, но макияж вам сделали... Слишком много краски, вы красотка и без этого», «Нет, нет и нет. Ирина, вам так не идет», «Зачем этот агрессивный макияж? Вы очень милы с легким макияжем. Не теряйте свою индивидуальность под толстым слоем краски», — пишут фанаты.

Пегова не стала высказываться по поводу негатива в адрес своего вида. Она редко вступает в диалог с подписчиками.

Ранее вскрылась правда об отношениях наследников Булановой к ее молодому супругу.