Иосиф Пригожин высмеял невестку Валерии после увеличения губ

Лиана Шульгина – невестка певицы Валерии – подверглась критике в Сети. Ее осудили за увеличение губ – интернет-пользователи считают, что жена Арсения Шульгина стала выглядеть неестественно.

Внезапно к критике «подключился» тот, от кого ее меньше всего ждали. Продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин выложил в соцсетях фотографию фигурки Lego в виде Дейзи Дак и разнес девушек, похожих на этого персонажа.

Он написал: «Так выглядят сегодня некоторые современные девушки, и им кажется, что это красиво».

Фолловеры удивились словам Пригожина и предположили, что в семье возможен скандал, если Лиана Шульгина примет высказывание на свой счет, сообщает «7Дней.ru».

Ранее сообщалось о несчастье в семье продюсера. Его дочь Даная перенесла микроинсульт.