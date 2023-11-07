НАШ ШОУБИЗ
20:30, 07 ноября 2023
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Иосиф Пригожин высмеял невестку Валерии после увеличения губ

Иосиф Пригожин высмеял невестку Валерии после увеличения губ

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лиана Шульгина – невестка певицы Валерии – подверглась критике в Сети. Ее осудили за увеличение губ – интернет-пользователи считают, что жена Арсения Шульгина стала выглядеть неестественно.

Внезапно к критике «подключился» тот, от кого ее меньше всего ждали. Продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин выложил в соцсетях фотографию фигурки Lego в виде Дейзи Дак и разнес девушек, похожих на этого персонажа.

Он написал: «Так выглядят сегодня некоторые современные девушки, и им кажется, что это красиво».

Фолловеры удивились словам Пригожина и предположили, что в семье возможен скандал, если Лиана Шульгина примет высказывание на свой счет, сообщает «7Дней.ru».

Ранее сообщалось о несчастье в семье продюсера. Его дочь Даная перенесла микроинсульт.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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