Иосиф Пригожин высмеял невестку Валерии после увеличения губ
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Лиана Шульгина – невестка певицы Валерии – подверглась критике в Сети. Ее осудили за увеличение губ – интернет-пользователи считают, что жена Арсения Шульгина стала выглядеть неестественно.
Внезапно к критике «подключился» тот, от кого ее меньше всего ждали. Продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин выложил в соцсетях фотографию фигурки Lego в виде Дейзи Дак и разнес девушек, похожих на этого персонажа.
Он написал: «Так выглядят сегодня некоторые современные девушки, и им кажется, что это красиво».
Фолловеры удивились словам Пригожина и предположили, что в семье возможен скандал, если Лиана Шульгина примет высказывание на свой счет, сообщает «7Дней.ru».
Ранее сообщалось о несчастье в семье продюсера. Его дочь Даная перенесла микроинсульт.