Интимная тайна Максима Аверина раскрыта: актер не просто так флиртует с каждой второй

Звезда «Склифосовского» предпочитает не распространяться о подробностях личной жизни. Максим Аверин до сих пор не женился, считая, что в одиночестве тоже есть свои плюсы.

Несмотря на отсутствие одной-единственной, Аверин охотно выкладывает в соцсети горячие фото, на которых позирует с потенциальными избранницами. Долгое время ходили слухи, что 47-летний артист крутит романы с такими звездами, как Анна Якунина, Мария Куликова и даже Мария Порошина. Только вот дальше легкого флирта эти отношения никогда не заходили.

Психолог Андрей Зберовский объяснил, почему Максим Аверин так любит показать публике симпатию к своим коллегам противоположного пола. По словам специалиста, это связано с интимной тайной актера: флиртовать с замужними женщинами его обязывает собственное эго.

«Человеку, который занимается публичной деятельностью, положено привлекать к себе интерес. Возможно, это игра на интересе к себе. Он создает психологическую актерскую интригу. Плюс это добавляет пикантности его жизни, ему самому становится интереснее жить», – прокомментировал психолог.

Напомним, в прошлом году стало известно, что у Максима Аверина еще в детстве обнаружили неизлечимую болезнь: артист страдает от экземы.

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