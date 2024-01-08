НАШ ШОУБИЗ
13:00, 08 января 2024
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«Информация получена от адвокатов»: как Собчак подставила Ивлееву после «голой» вечеринки

«Информация получена от адвокатов»: как Собчак подставила Ивлееву после «голой» вечеринки

© Из профиля Instagram* Собчак (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Журналистка Ксения Собчак оправдалась за ложную информацию об отъезде Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Кровавая барыня.

В конце декабря 2023 года Ивлеева устроила «голую» вечеринку. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиту Милявскую. После мероприятия у знаменитостей начались проблемы: их стали «отменять» на отечественном ТВ и заменять на новогодних корпоративах. Из-за этого в СМИ появились новости об отъезде Ивлеевой из страны. К слову, подобные разговоры спровоцировала Собчак.

По словам журналистки, блогерша «опасается последствий». Однако сама Настя опровергла подобные заявления, записав видео из Санкт-Петербурга. Узнав об этом, Ксения прокомментировала свою ошибку, сославшись на высказывания адвокатов.

«У нас информация по ее отъезду за границу получена от двух адвокатов. Даже не знаю, радоваться или огорчаться», — заявила Собчак в личном блоге.

Ранее Ксения Собчак ответила на вопросы о пластике груди. Подробности смотрите в этой статье.

Автор:Мария Белова
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