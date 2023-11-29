Инфаркт не прошел бесследно: вернувшийся на сцену Николаев напугал своим видом

Перенесший инфаркт певец Игорь Николаев вышел на сцену с женой и дочерью. Об этом сообщает издание Центральная Служба Новостей.

В День матери Игорь Николаев выступил на концерте в Москве. В честь праздничного события исполнитель хита «Выпьем за любовь» вышел на сцену с женой Юлией Проскуряковой и дочкой. Отмечается, что наследница Игоря вела себя уверенно и не стеснялась подпевать отцу. После выступления девочка помогала Николаеву собирать букеты цветов от поклонников.

По информации источника, после перенесенного недуга артист сильно похудел. Его чрезмерную худобу подчеркнул красный костюм, в котором он появился на мероприятии. Проскурякова для выхода в свет выбрала более спокойный образ: она отдала предпочтение платью с открытым верхом.

Ранее сообщалось о том, что бизнес Николаева несет убытки. Подробности смотрите в этой статье.