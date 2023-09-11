Иконы, элитные часы, почтовые марки: раскрыты коллекции Лепса, Баскова, Малахова и Розембаума

Многих звезд отечественного шоу-бизнеса можно назвать настоящими коллекционерами. Собрания некоторых стоят баснословно дорого.

Как сообщил сайт Дни.ру, 61-летний певец Григорий Лепс собрал сотни икон. Артист даже выставлял работы в музее.

Певцу Николаю Баскову интересно собирать элитные часы. Телеведущий Андрей Малахов коллекционирует почтовые марки: по мнению знаменитости, это хорошая инвестиция.

Музыкант Александр Розембаум отличился: он собрал статуэтки бультерьеров. Все дело в том, что когда-то у артиста был пес по кличке Лаки. Он настолько сильно любил собаку, что после ее смерти стал собирать статуэтки.

Ранее ведущий Отар Кушанашвили ответил, знает ли он, почему Малахов носит парик.