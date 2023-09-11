НАШ ШОУБИЗ
21:00, 11 сентября 2023
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Иконы, элитные часы, почтовые марки: раскрыты коллекции Лепса, Баскова, Малахова и Розембаума

Иконы, элитные часы, почтовые марки: раскрыты коллекции Лепса, Баскова, Малахова и Розембаума

© Freepik

Многих звезд отечественного шоу-бизнеса можно назвать настоящими коллекционерами. Собрания некоторых стоят баснословно дорого.

Как сообщил сайт Дни.ру, 61-летний певец Григорий Лепс собрал сотни икон. Артист даже выставлял работы в музее.

Певцу Николаю Баскову интересно собирать элитные часы. Телеведущий Андрей Малахов коллекционирует почтовые марки: по мнению знаменитости, это хорошая инвестиция.

Музыкант Александр Розембаум отличился: он собрал статуэтки бультерьеров. Все дело в том, что когда-то у артиста был пес по кличке Лаки. Он настолько сильно любил собаку, что после ее смерти стал собирать статуэтки.

Ранее ведущий Отар Кушанашвили ответил, знает ли он, почему Малахов носит парик.

Источник фото:Freepik
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#Филипп Киркоров
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