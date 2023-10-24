Игорь Николаев впервые после операции вышел в люди: свежее фото композитора
© Freepik
Певец Игорь Николаев показался на людях после госпитализации и перенесенной операции. На свежем снимке композитор позировал во время застолья рядом с друзьями. Об этом сообщает Газета.Ru.
Артист показал, как выглядит после выписки из больницы. Он продолжает восстанавливаться дома, но выглядит хорошо. На свежем фото Николаев улыбался, сидя в компании напротив праздничного стола. Он примерил серую толстовку с принтом: «The Beatles».
Напомним, что в середине сентября стало известно об экстренной госпитализации композитора. СМИ писали, что его перевели в реанимацию и обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. Через несколько дней звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование. После он попал в стационар и был выписан. Поклонники очень волновались за здоровье певца. Но в окружении артиста рассказывали, что он чувствует себя хорошо, занимается гимнастикой и ЛФК.
25 октября Николаев должен выступить на сцене Рахманиновского зала Московской консерватории имени Чайковского. Пока не было никакой информации о том, что мероприятие отменяется. Так что фанаты ждут встречу с кумиром.
Ранее мы писали о том, что Игорь Николаев жестоко обошелся с Наташей Королевой.