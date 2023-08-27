Игорь Николаев оказался в центре скандала из-за эффектной блондинки

Недавно певец Игорь Николаев вызвал интерес у публики, показав эффектную блондинку. Тем самым артист подогрел слухи о разводе с Юлией Проскуряковой, с которой последнее время ездил по Европе.

Игоря Юрьевич опубликовал в своем блоге фото молодой певицы, которая исполняет его песни. Привлекательная блондинка красуется в вечернем платье. Поклонники сразу же обратили внимание на ее формы и талант.

«Затмила Проскурякову и Королеву», «Блин, это новая пассия Николаева? Он для нее и стихи написал», — посыпались комментарии подписчиков.

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